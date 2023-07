Inquadra il soggetto da fotografare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inquadra il soggetto da fotografare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MIRINO

Significato/Curiosita : Inquadra il soggetto da fotografare

Attraverso una lente che inquadra il soggetto da riprendere. elementi comuni a tutte le fotocamere sono l'obiettivo, ovvero il dispositivo attraverso cui... Titolo. mirino – in fotografia, lo strumento utilizzato per comporre l'inquadratura mirino – congegno utilizzato per puntare un'arma da fuoco mirino – nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

