Fabio noto ex-ciclista sardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fabio noto ex-ciclista sardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARU

Il 2015 si caratterizza per le vittorie di fabio aru nella vuelta a españa (nelle ultime due tappe il sardo strappa la maglia rossa a tom dumoulin) e di... Fabio aru (san gavino monreale, 3 luglio 1990) è un ex ciclista su strada italiano. professionista dal 2012 al 2021, soprannominato il cavaliere dei quattro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

