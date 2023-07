Elisir magico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elisir magico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POZIONE

Significato/Curiosita : Elisir magico

Filtro magico che lo aiuta ad attirare il suo affetto e la sua fedeltà (della crudele isotta). mentre nemorino sogna di trovare questo magico elisir, arriva... Preparare, per giulietta, una pozione magica con funzioni narcotiche. la mandragola è invece alla base di una pozione magica nella commedia intitolata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Elisir magico : elisir; magico; Vende a Nemorino l elisir d amore; Le ultime gocce di elisir ; Il protagonista de L elisir d amore; Gli elisir delle streghe; L autore del romanzo Gli elisir del diavolo; Per Marie Kondo ha un magico potere; Simbolo magico a 5 punte; Un magico liquore; È magico in un opera di Mozart anche traverso; Cavallo magico con sporgenza ossea in fronte;

Cerca altre Definizioni