È furtiva quella di Adina ne L elisir d amore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È furtiva quella di Adina ne L elisir d amore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LACRIMA

Dell'elisir mirabile (nemorino, giannetta, coro, adina, dulcamara) 10 duetto quanto amore! ed io spietata (adina, dulcamara) 11 romanza una furtiva lagrima... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lacrima (disambigua). una lacrima (formalmente pellicola o film lacrimale) è una struttura liquida... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

