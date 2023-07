Bagno curativo per le estremità inferiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagno curativo per le estremità inferiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PEDILUVIO

Significato/Curiosita : Bagno curativo per le estremita inferiori

Minacciato. il rinoceronte indiano viene cacciato illegalmente per il suo corno, ritenuto curativo e apportatore di vigore da alcuni popoli dell'asia orientale... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. il pediluvio è un trattamento idroterapico che consiste nell'immersione dei piedi sino... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Bagno curativo per le estremità inferiori : bagno; curativo; estremità; inferiori; Abluzione bagno purificatore; La praticano atleti in costume da bagno ; Si bagnano dopo il bagno ; bagno di vapore; Mutande da bagno ; Un ramo assicurativo ; Gruppo assicurativo che ha nel logo un leone alato; Il mediatore assicurativo ; Pratica di dissanguamento curativo ; Intermediario finanziario o assicurativo ing; Le estremità dell atleta; Alle estremità del tram; estremità marginali; Le estremità dell ocarina; A un estremità del Frejus; Le due vene sottocutanee degli arti inferiori ; Risulta in inferiori tà numerica in una votazione; Il prefisso per... inferiori tà; Sistema piramidale con superiori e inferiori ; Trattamento estetico delle estremità inferiori ;

Cerca altre Definizioni