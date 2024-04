La Soluzione ♚ Formulare un ipotesi scientifica La definizione e la soluzione di 10 lettere: Formulare un ipotesi scientifica. TEORIZZARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Formulare un ipotesi scientifica: Le vasculiti sono patologie infiammatorie a carico dei vasi sanguigni. Esse comprendono un enorme spettro di patologie che sono accomunate dalla presenza di un'infiammazione primaria a carico della parete vasale del vaso sanguigno (es. endotelio o connettivo sottoendoteliale della tonaca intima di un grande vaso). Il "capitolo" delle vasculiti rientra in una delle quattro aree di ricerca principali dell'allergologia e dell'immunologia clinica (una ramificazione della medicina interna). Le rimanenti tre riguardano le immunodeficienze, le malattie allergiche e le malattie autoimmuni. Un esempio di vasculite è l'arterite (che colpisce soltanto ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Le vasculiti sono patologie infiammatorie a carico dei vasi sanguigni. Esse comprendono un enorme spettro di patologie che sono accomunate dalla presenza di un'infiammazione primaria a carico della parete vasale del vaso sanguigno (es. endotelio o connettivo sottoendoteliale della tonaca intima di un grande vaso). Il "capitolo" delle vasculiti rientra in una delle quattro aree di ricerca principali dell'allergologia e dell'immunologia clinica (una ramificazione della medicina interna). Le rimanenti tre riguardano le immunodeficienze, le malattie allergiche e le malattie autoimmuni. Un esempio di vasculite è l'arterite (che colpisce soltanto ... teorizzare (vai alla coniugazione) (storia) (filosofia) (matematica) (fisica) dare forma teorica Sillabazione te | o | riz | zà | re Pronuncia IPA: /teorid'dzare/ Etimologia / Derivazione deriva da teoria dal greco ea', derivazione di e Parole derivate teorizzatore, teorizzazione Altre Definizioni con teorizzare; formulare; ipotesi; scientifica; Ipotesi scientifica; Introduce l ipotesi; Una riunione in cui s esprimono idee e ipotesi; La branca scientifica studiata da Albert Einstein; Cerca altre soluzioni cruciverba

TEORIZZARE

La risposta verificata di 10 lettere per risolvere 'Formulare un ipotesi scientifica' è TEORIZZARE.