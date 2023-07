L artigiano che realizzava le iscrizioni sul marmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L artigiano che realizzava le iscrizioni sul marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LAPICIDA

Significato/Curiosita : L artigiano che realizzava le iscrizioni sul marmo

L'atrio della sacrestia e tiburzio vergelli realizzava, tra il 1600 ed il 1607, il maestoso battistero che ancora oggi si può ammirare nella prima cappella... ) è stato uno scultore italiano. pochissime notizie si sanno di questo lapicida. a lui sono state attribuite diverse opere a verona tra cui il protiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

