C è anche quella meteorologica - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CAPANNINA - PRESSIONE

Significato/Curiosità : C è anche quella meteorologica

La pressione atmosferica è una misura della forza esercitata dall'atmosfera terrestre su una superficie. La sua variazione è un fattore importante per prevedere le condizioni meteorologiche. La capannina barometrica, o barometro, è uno strumento utilizzato per misurare la pressione atmosferica. La capannina è generalmente composta da un tubo di vetro chiuso, riempito con mercurio o aria, che interagisce con l'atmosfera esterna. Misurando la differenza di altezza del mercurio o la deformazione dell'aria all'interno della capannina, è possibile ottenere una stima della pressione atmosferica. La variazione della pressione atmosferica può fornire indicazioni sulle condizioni meteorologiche future, ad esempio un calo della pressione può essere un segnale di avvicinamento di un fronte atmosferico e quindi di possibili precipitazioni.

