È acustico nella segreteria telefonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È acustico nella segreteria telefonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEGNALE

Significato/Curiosita : E acustico nella segreteria telefonica

Programmi di monitoraggio in genere allegati al modem è possibile sfruttarlo come fax e segreteria telefonica. attualmente in commercio sono presenti 5 tipi... Di processo aleatorio. tipicamente può essere un segnale acustico, un segnale elettrico o un segnale elettromagnetico (ottico o a frequenze radio e microonde)...