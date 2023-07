Pronto a ubbidire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronto a ubbidire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOCILE

Significato/Curiosità : Pronto a ubbidire

Essere "pronto a ubbidire" o "docile" si riferisce a una disposizione mentale o comportamentale in cui una persona è disposta ad accettare e seguire gli ordini, le istruzioni o le richieste di un'altra persona senza opporre resistenza o protesta. Essere docili implica una volontà di adattarsi alle richieste altrui e di conformarsi alle aspettative senza cercare di prendere il controllo o di esprimere una propria volontà. Una persona docile può essere considerata obbediente, paziente e accomodante. Tuttavia, è importante notare che la docilità può avere sia aspetti positivi che negativi, a seconda del contesto e delle dinamiche di potere coinvolte.

Altre risposte alla domanda : Pronto a ubbidire : pronto; ubbidire; Stabilisce la priorità in pronto soccorso fra; Sempre pronto a scattare; Come un macchinario montato sul posto e pronto per l utilizzo; Il locale del pronto Soccorso; Non pronto per essere raccolto; Rapido nell ubbidire ; Un modo di ubbidire ; ubbidire , adempiere;

Cerca altre Definizioni