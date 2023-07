Intesa industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intesa industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POOL

Significato/Curiosita : Intesa industriale

Di riferimento. intesa sanpaolo s.p.a. è un istituto bancario italiano attivo dal 1º gennaio 2007, nato dalla fusione tra banca intesa s.p.a. e sanpaolo... Una stessa indagine pool – biliardo americano pool – in informatica, un insieme di risorse che possono essere (ri)utilizzate pool – regione della repubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

