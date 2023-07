Beatrice in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Beatrice in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BEA

Significato/Curiosita : Beatrice in famiglia

Ritenuta fondata da tutti, la tradizione che identifica beatrice di folco portinari con la beatrice amata da dante è ormai molto radicata. lo stesso giovanni... bea arthur, all'anagrafe beatrice arthur, nata bernice frankel (new york, 13 maggio 1922 – los angeles, 25 aprile 2009), è stata un'attrice statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

