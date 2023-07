Un amminoacido indispensabile alla crescita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un amminoacido indispensabile alla crescita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LISINA

Passaggio del gruppo amminico nh2 da un amminoacido all'altro). maggiore esercizio fisico e metabolismo degli amminoacidi (soprattutto supplemento di bcaa)... In grado di sintetizzarla. per decarbossilazione, la lisina si trasforma in cadaverina. la lisina e la vitamina c formano insieme la l-carnitina, una molecola... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

