Si usa per tirare su i pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per tirare su i pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RETINO

Significato/Curiosità : Si usa per tirare su i pesci

La rete da pesca è uno strumento utilizzato per catturare i pesci o altri organismi acquatici. È costituita da una serie di fili intrecciati che formano una maglia aperta, consentendo ai pesci di passare attraverso di essa, ma intrappolandoli quando cercano di fuggire. La rete può essere tirata su manualmente da un pescatore o può essere collegata a un dispositivo meccanico che facilita il recupero. La rete da pesca è uno strumento fondamentale per la pesca commerciale e anche per la pesca sportiva, consentendo di catturare una varietà di specie marine. È importante utilizzare la rete da pesca in modo sostenibile per preservare le risorse marine e ridurre l'impatto sull'ecosistema acquatico.

Altre risposte alla domanda : Si usa per tirare su i pesci : tirare; pesci; Si grida per attirare l attenzione; tirare una barca lungo gli argini; La capacità di attirare in lingua inglese; Attirare con l inganno; Si può tirare fino a un certo punto; pesci rilucenti; Grossi pesci di forma romboidale; pesci di lago simili alla trote; pesci di mare chiamati anche cheppie; Con i pesci in un episodio dei Vangeli;

Cerca altre Definizioni