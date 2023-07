Una dura disciplina sportiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una dura disciplina sportiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIATHLON

Significato/Curiosità : Una dura disciplina sportiva

Il triathlon è una dura disciplina sportiva che combina tre diverse discipline: nuoto, ciclismo e corsa. Gli atleti si sfidano per completare un percorso prestabilito che richiede resistenza fisica, forza mentale e una preparazione fisica impeccabile. La gara inizia con una nuotata in acque aperte, seguita da una transizione veloce per passare alla parte ciclistica, in cui gli atleti devono pedalare per una determinata distanza su strada o su terreni accidentati. Infine, c'è una seconda transizione per passare alla corsa, dove gli atleti devono completare un percorso a piedi. Il triathlon richiede una grande determinazione e una capacità di gestire l'affaticamento, poiché gli atleti devono affrontare tre discipline in rapida successione. È una sfida fisica e mentale che mette alla prova la resistenza e la versatilità degli atleti, rendendolo uno degli sport più impegnativi e gratificanti al mondo.

