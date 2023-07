Tutt altro che buono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che buono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CATTIVO

L'espressione "tutt'altro che buono" indica che qualcosa è lontano dall'essere considerato buono o positivo. Rappresenta una negazione dell'aspettativa o dell'idea di qualcosa che dovrebbe essere valutato in modo positivo. Può essere utilizzata per sottolineare un'opinione negativa o un giudizio sfavorevole su qualcosa, indicando che ci si aspettava un risultato migliore o diverso da quello ottenuto. L'espressione "tutt'altro che buono" suggerisce che la situazione o l'oggetto in questione è, in realtà, negativo, deludente o non soddisfacente rispetto alle aspettative.

