Sta per Telecomunicazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per Telecomunicazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TLC

Significato/Curiosità : Sta per Telecomunicazioni

L'acronimo "TLC" sta per "Telecomunicazioni". Si riferisce a un'ampia gamma di servizi e tecnologie che coinvolgono la trasmissione e lo scambio di informazioni a distanza. I servizi TLC comprendono la telefonia, la trasmissione di dati, l'accesso a internet, la televisione e molte altre forme di comunicazione e connettività . Le telecomunicazioni svolgono un ruolo fondamentale nella società moderna, consentendo la comunicazione rapida e globale tra le persone, le imprese e le istituzioni. Attraverso l'utilizzo di reti, sistemi e dispositivi specializzati, le telecomunicazioni hanno reso possibile la condivisione di informazioni in tempo reale, la collaborazione a distanza e lo scambio di dati a livello globale. La rapida evoluzione delle tecnologie TLC continua a migliorare l'efficienza, l'accessibilità e l'innovazione nella comunicazione e nella condivisione di informazioni.

Altre risposte alla domanda : Sta per Telecomunicazioni : telecomunicazioni; Con le telecomunicazioni in un vecchio ministero; Wind telecomunicazioni ; L addetto alle telecomunicazioni sulla nave; Una società di telecomunicazioni operante in Italia; La tecnologia di telecomunicazioni con la banda larga;

Cerca altre Definizioni