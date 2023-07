Scarsità privazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scarsità privazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARENZA

Casi anche "de iure") dalla scarsità di mezzi economici. ciò vale a distinguerla da altre situazioni in cui la privazione ha origini diverse, come ad... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. carenza alimentare – nella nutrizione carenza – in botanica, condizione di deficit di apporto di una...