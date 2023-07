Ruotante in senso orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruotante in senso orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESTRORSO

Significato/Curiosità : Ruotante in senso orario

Ruotante in senso orario o destrorso si riferisce al movimento o alla direzione di un oggetto che avviene nella direzione delle lancette dell'orologio. Quando si osserva un oggetto che ruota in senso orario, si nota che si muove nella stessa direzione in cui le lancette di un orologio avanzano. Il termine "destrorso" viene spesso utilizzato per descrivere il movimento degli oggetti in natura, come i vortici atmosferici o le correnti marine. Inoltre, può anche riferirsi alla configurazione di un'elica o di una vite che, quando ruota, si muove in avanti nella direzione delle lancette dell'orologio. In sintesi, l'indicazione di "ruotante in senso orario" o "destrorso" fornisce un riferimento chiave per descrivere il movimento rotatorio in una specifica direzione.

