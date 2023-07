Il romanzo di Pratolini primo della trilogia Una storia italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il romanzo di Pratolini primo della trilogia Una storia italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : METELLO

Significato/Curiosità : Il romanzo di Pratolini primo della trilogia Una storia italiana

"Metello" è il primo romanzo della celebre trilogia "Una storia italiana" scritta da Vasco Pratolini. Ambientato nella Firenze degli anni '20, il romanzo racconta la vita e le lotte di Metello, un operaio specializzato in una fabbrica tessile. La storia di Metello è simbolo di quella generazione di lavoratori sfruttati e oppressi, che si organizzano in sindacati per difendere i propri diritti. Attraverso le vicende personali di Metello, Pratolini descrive con grande realismo e partecipazione emotiva le difficoltà e le speranze di una classe sociale emarginata, e allo stesso tempo evidenzia il contesto politico e sociale dell'epoca. Il romanzo si caratterizza per la sua prosa vivace e coinvolgente, che cattura l'attenzione del lettore e lo fa immergere appieno nella storia e nell'animo del protagonista.

