Regnava in Germania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regnava in Germania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : KAISER

Significato/Curiosità : Regnava in Germania

Il termine "Kaiser" si riferisce al titolo di imperatore nel contesto storico della Germania. Durante il periodo dell'Impero tedesco, che durò dal 1871 al 1918, il paese era governato da un Kaiser. Il Kaiser era la massima autorità politica e rappresentava il capo dello stato e del governo. L'imperatore tedesco aveva un ruolo centrale nella politica interna ed estera, oltre a essere comandante supremo delle forze armate. Il suo potere era sostenuto da una struttura di governo centralizzata e una burocrazia altamente gerarchizzata. Tuttavia, dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale, l'impero crollò e il ruolo del Kaiser fu abolito con la nascita della Repubblica di Weimar.

