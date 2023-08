Soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KAISER

Significato/Curiosita : Soprannome tedesco dell ex calciatore beckenbauer

Franz anton beckenbauer (afi: ['fants 'anton 'bkba]; monaco di baviera, 11 settembre 1945) è un ex allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi kaiser (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento storia della germania non cita le... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Soprannome tedesco dell ex calciatore Beckenbauer : soprannome; tedesco; calciatore; beckenbauer; Il soprannome di Andrea di Cione il pittore del 300; Era il soprannome di Greta Garbo; soprannome di Cristiano Ronaldo: 7; Era il soprannome del calciatore Franco Causio; Il soprannome di Springsteen; Gerhard cancelliere tedesco dal 1998 al 2005; Il Georg artista tedesco che ha scolpito Armalamor; La pizza con l uovo dedicata a un politico tedesco ; Noto marchio di moda tedesco ; Il capo del governo tedesco ; Il Vialli ex calciatore di Sampdoria e Juventus; Il Didier ex calciatore ivoriano del Chelsea; L Andreas ex calciatore campione del mondo 1990; José ex calciatore italobrasiliano e commentatore; Fa bloccare l azione del calciatore ;

Cerca altre Definizioni