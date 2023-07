Recipiente per espressi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente per espressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAZZINA

Un recipiente per espressi o tazzina è un piccolo contenitore appositamente progettato per servire caffè espresso. Solitamente realizzato in ceramica o porcellana, il recipiente ha una forma cilindrica con una piccola maniglia per facilitare la presa. Le tazzine per espresso sono progettate per essere di dimensioni ridotte, generalmente intorno ai 60-90 millilitri, al fine di mantenere la giusta proporzione tra il caffè e la crema. Spesso presentano anche pareti spesse per trattenere il calore e mantenerlo a una temperatura ideale durante la degustazione. Il recipiente per espressi o tazzina è un elemento fondamentale per apprezzare appieno l'aroma e il sapore intensi di un buon caffè espresso.

Altre risposte alla domanda : Recipiente per espressi : recipiente; espressi; Un panciuto recipiente ; recipiente per la pappa; Un recipiente delle fonderie; Ondata di liquido gettata con un comune recipiente ; Un dato del recipiente ; espressi one di incertezza; Una espressi one algebrica con più termini; Così sono gli occhi fissi e inespressi vi; Complimenti espressi a parole; espressi one idiomatica che significa di pochissimo;

