Pungenti alla carezza - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : ISPIDI

"Pungenti alla carezza" o "ispidi" sono aggettivi che descrivono una sensazione tattile particolare. Sono utilizzati per descrivere oggetti, superfici o materiali che, pur sembrando lisci o morbidi all'apparenza, hanno una texture irregolare o punteggiata che causa una sensazione di pizzicore o fastidio al tatto. Queste sensazioni possono essere sperimentate toccando oggetti come spine, pigne, alcune tipologie di stoffe o tessuti, o anche certi tipi di pellicce. La sensazione pungente o ispida può variare in intensità, ma tende a evocare una reazione istintiva di allontanamento o cautela durante la carezza o il contatto con tali oggetti.

