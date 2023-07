Protegge gli animali sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge gli animali sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LAV

Significato/Curiosità : Protegge gli animali sigla

La sigla LAV (Lega Anti Vivisezione) rappresenta un'organizzazione italiana che si impegna per la protezione degli animali e la promozione del loro benessere. Fondata nel 1977, la LAV lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla vivisezione, alla sperimentazione animale, all'allevamento intensivo e ad altre forme di maltrattamento degli animali. L'obiettivo principale della LAV è promuovere una società più etica e compassionevole nei confronti degli animali, cercando di promuovere leggi e politiche che garantiscano la loro tutela e promuovano alternative alla sperimentazione animale. Attraverso campagne di sensibilizzazione, educazione e advocacy, la LAV si impegna a combattere l'abuso e la violenza sugli animali, lavorando per un mondo in cui gli animali siano trattati con rispetto e dignità.

