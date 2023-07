Il più tondo dei corpi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più tondo dei corpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SFERA

Significato/Curiosita : Il piu tondo dei corpi

il tondo doni è un dipinto a tempera grassa su tavola (diametro 120 cm) di michelangelo buonarroti, databile tra il 1505 e il 1507 e conservato nella... sfera ebbasta, pseudonimo di gionata boschetti (sesto san giovanni, 7 dicembre 1992), è un rapper italiano. è salito alla ribalta grazie alla pubblicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il più tondo dei corpi : tondo; corpi; Un solido rotondo ; Un sedile rotondo da salotto; È tondo nel bicchiere; Un noto tondo di Michelangelo; Un legume rotondo ; Le auto con lo scorpi one nel logo; Comprende molti corpi ; Lo sono i corpi aeriformi; In fisica le limitazioni al movimento dei corpi ; È anche detta mosca scorpi one;

