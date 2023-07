In mezzo alla pera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla pera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ER

Significato/Curiosita : In mezzo alla pera

Assomigliare a una pera; vennero realizzate in bronzo, ferro, oppure legno e consistevano in tre o più segmenti a forma di spicchi, allargabili per mezzo di una vite... Emilia romagna er – simbolo chimico dell'erbio er – codice vettore iata di astar air cargo er – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'eritrea er – codice iso 3166-2:al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

