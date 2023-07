In medio virtus motto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In medio virtus motto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STAT

Significato/Curiosità : In medio virtus motto

L'espressione latina "In medio virtus" significa "nella moderazione risiede la virtù". Questo motto sottolinea l'importanza di trovare un equilibrio e una via di mezzo nelle nostre azioni e comportamenti. Ciò implica che l'eccesso e gli estremi possono essere dannosi, mentre una moderazione consapevole e ragionevole può portare a risultati migliori. L'idea di "In medio virtus" può essere applicata a diversi aspetti della vita, come la condotta morale, l'equilibrio emotivo o il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Essere virtuosi nel mezzo richiede saggezza, autocontrollo e giudizio prudente, e ci invita a cercare l'equilibrio tra le nostre azioni, evitando gli estremi. Questo motto ci incoraggia a perseguire una via virtuosa che si trova nel mezzo tra l'eccesso e la mancanza, cercando armonia e saggezza nella nostra condotta.

