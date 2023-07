Il Majorana allievo di Enrico Fermi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Majorana allievo di Enrico Fermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ETTORE

Ettore Majorana è stato un importante fisico teorico italiano, noto per i suoi contributi nel campo della fisica delle particelle e della meccanica quantistica. Nato il 5 agosto 1906 a Catania, in Sicilia, Majorana fu allievo di due rinomati scienziati italiani, Enrico Fermi e Ettore Persico. Fu proprio grazie a Fermi che Majorana ebbe l'opportunità di lavorare presso l'Istituto di Fisica di Roma, dove sviluppò la sua famosa teoria delle particelle di Majorana, che suggeriva l'esistenza di particelle che coincidono con le proprie antiparticelle. Majorana lasciò un segno significativo nella comunità scientifica, nonostante la sua breve carriera, e la sua scomparsa misteriosa nel 1938 ha suscitato ancora oggi grande interesse e speculazioni nel campo della fisica.

