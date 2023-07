Un Hugh attore inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Hugh attore inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GRANT

Significato/Curiosità : Un Hugh attore inglese

Hugh Grant è un attore inglese amato in tutto il mondo per la sua carismatica presenza sullo schermo. Nato il 9 settembre 1960 a Londra, Grant ha iniziato la sua carriera negli anni '80 e ha guadagnato rapidamente popolarità grazie al suo fascino irresistibile e al suo talento nel recitare sia in ruoli comici che drammatici. È noto per le sue interpretazioni nei film come "Quattro matrimoni e un funerale", "Notting Hill" e "Love Actually", dove ha dimostrato la sua abilità nel creare personaggi affascinanti, simpatici e spesso un po' imbranati. Oltre alla sua carriera di attore, Grant è anche impegnato in molte attività filantropiche e ha dimostrato di essere un sostenitore appassionato di varie cause umanitarie. La sua carriera di successo, la sua presenza magnetica sullo schermo e il suo impegno nella beneficenza hanno reso Hugh Grant una figura iconica nel mondo del cinema.

Altre risposte alla domanda : Un Hugh attore inglese : hugh; attore; inglese; L hugh es poeta inglese; hugh Hefner ne indossava una rossa; Film del 2016 con Maryl Streep e hugh Grant ing; hugh in Notting Hill; hugh _, attore inglese; Lo Stiller attore ; Il Fassbender attore iniziali; Il Gyllenhaal attore ; Gabriel: attore di fiction; Deve piacere all attore ; Oppure in inglese ; Piatto tipico inglese : fish ing; La contea inglese in cui si trova la città di Bath; Liquore inglese ; Scuderia inglese di F 1;

Cerca altre Definizioni