La Soluzione ♚ L Owen attore inglese

: CLIVE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L owen attore inglese: owen cunningham wilson (dallas, 18 novembre 1968) è un attore, sceneggiatore e cantante statunitense, candidato all'oscar per la miglior sceneggiatura... Clive Owen (Coventry, 3 ottobre 1964) è un attore britannico. Nel 2005 ha vinto un Golden Globe e un BAFTA, oltre a essere stato nominato all’Oscar come miglior attore non protagonista, per il film Closer. Inoltre ha ottenuto una seconda nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Awards per Hemingway & Gellhorn. Nel 2015 ha ricevuto la sua terza nomination come miglior attore in una serie TV ai Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nella serie The Knick.

Altre Definizioni con clive; owen; attore; inglese;