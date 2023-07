La galassia del Sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La galassia del Sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VIA LATTEA

Significato/Curiosità : La galassia del Sole

La Via Lattea, conosciuta anche come "la galassia del Sole", è la nostra galassia di appartenenza. È una vasta struttura a forma di disco composta da miliardi di stelle, gas, polveri e materia oscura. La Via Lattea si estende per circa 100.000 anni luce ed è composta da bracci a spirale che ruotano intorno al suo nucleo centrale. Il nostro sistema solare si trova in uno dei bracci esterni della galassia. La Via Lattea è uno spettacolo meraviglioso da osservare di notte, con una miriade di stelle che punteggiano il cielo. Inoltre, ospita molti oggetti celesti interessanti, come ammassi stellari, nebulose e buchi neri. La nostra conoscenza della Via Lattea è in continua evoluzione grazie agli studi scientifici e alle missioni spaziali. Essa rappresenta un'esplorazione infinita e affascinante, che ci permette di comprendere meglio l'universo in cui viviamo.

