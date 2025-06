Guardiana Marvel della Galassia dalla pelle verde nei cruciverba: la soluzione è Gamora

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Guardiana Marvel della Galassia dalla pelle verde' è 'Gamora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAMORA

Curiosità e Significato di "Gamora"

Vuoi sapere di più su Gamora? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Gamora.

Perché la soluzione è Gamora? Gamora è un personaggio iconico dell'universo Marvel, conosciuta come la Guardiana della Galassia. È una guerriera di origine aliena, con la pelle verde e una storia complessa, che la porta a lottare per la giustizia e la protezione della galassia. Oltre alla sua forza e abilità nel combattimento, Gamora è anche un simbolo di redenzione e speranza, dimostrando che anche chi ha un passato difficile può scegliere di combattere per il bene.

Come si scrive la soluzione Gamora

Se ti sei imbattuto nella definizione "Guardiana Marvel della Galassia dalla pelle verde", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

