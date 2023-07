Una provincia sul Garda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una provincia sul Garda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VERONA

La provincia di Verona, situata nella regione del Veneto, è una meravigliosa zona che abbraccia le rive del Lago di Garda. Questo incantevole territorio offre una combinazione unica di bellezze naturali e patrimonio culturale. Con la sua affascinante città di Verona, famosa per l'Arena di Verona e la Casa di Giulietta, i visitatori possono immergersi in un'atmosfera romantica e storica. Le pittoresche città e i villaggi che punteggiano la provincia sono circondati da vigneti e uliveti, offrendo la possibilità di assaggiare prelibatezze culinarie locali e vini rinomati. Le spiagge del Lago di Garda invitano a momenti di relax e divertimento, mentre gli appassionati di attività all'aria aperta possono godere di escursioni, mountain bike e sport acquatici. La provincia di Verona è una destinazione perfetta per coloro che desiderano una combinazione di storia, bellezze naturali e relax sulle sponde del meraviglioso Lago di Garda.

