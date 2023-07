Se è ampio mostra il petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è ampio mostra il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DÉCOLLETÉ

Mostrare il petto o il décolleté è un gesto che può essere considerato audace o seducente, a seconda del contesto e della cultura in cui ci si trova. Molti individui scelgono di farlo per esprimere sicurezza e femminilità, mentre altri potrebbero farlo per attirare l'attenzione o per sentirsi desiderabili. È importante sottolineare che la scelta di mostrare il petto o il décolleté è personale e dipende dai gusti, dalle norme sociali e dal proprio comfort individuale. È fondamentale rispettare la diversità di pensiero e il diritto di ogni individuo di esprimersi attraverso il proprio stile e la propria presentazione personale.

