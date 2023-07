Affollano le località turistiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affollano le località turistiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : VILLEGGIANTI

I "villeggianti" sono persone che affollano le località turistiche durante le stagioni di vacanza. Questi individui sono alla ricerca di un periodo di riposo e svago, spesso provenienti da luoghi diversi per godere di momenti di relax e divertimento in destinazioni turistiche popolari. Durante le stagioni turistiche, le località balneari, le città storiche e altre destinazioni attraenti si riempiono di villeggianti in cerca di sole, mare, cultura o avventure. Essi possono essere famiglie, coppie, gruppi di amici o individui che desiderano immergersi in nuove esperienze, visitare attrazioni locali, assaggiare piatti tipici, partecipare a attività sportive o semplicemente godersi il clima e l'ambiente del luogo di villeggiatura. L'afflusso dei villeggianti durante le stagioni turistiche contribuisce all'economia locale, ma può anche portare ad un aumento del traffico e della congestione nelle zone turistiche più popolari.

