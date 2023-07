Ce nè uno per la protezione degli animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce nè uno per la protezione degli animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENTE

Significato/Curiosita : Ce ne uno per la protezione degli animali

Impone l'obbligo della marcatura ce per la commercializzazione di tali dispositivi (dm); per ottenere il marchio ce occorre rispettare dei requisiti essenziali... Accomandita semplice, ecc.). se all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica, l'ente è una persona giuridica, o ente morale. ente pubblico, persona giuridica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

