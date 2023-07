Una scala utilizzata dai pediatri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scala utilizzata dai pediatri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TANNER

Significato/Curiosita : Una scala utilizzata dai pediatri

Validata una versione adattata alla pediatria. più recentemente, nel settembre 2011, una versione modificata della scala è stata validata usando un criterio... tanner buchanan (ottawa, 8 dicembre 1998) è un attore statunitense. è famoso per il ruolo di leo kirkman nella serie designated survivor e per quello di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

