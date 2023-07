Quelle che ne capiscono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle che ne capiscono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESPERTE

Significato/Curiosita : Quelle che ne capiscono

«le altre persone non capiscono. non vedono ciò che vediamo noi» after.life è un film del 2009 diretto da agnieszka wójtowicz-vosloo. la giovane cineasta... Un sistema esperto è un programma che cerca di riprodurre le prestazioni di una o più persone esperte in un determinato campo di attività, ed è un'applicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quelle che ne capiscono : quelle Michelin premiano i ristoranti; Erano sette quelle del mondo antico; quelle dei coltelli da pesce non sono affilate; quelle di pollo sono uno snack salato fritto; quelle per auto non si passano sulla testa; Non capiscono nulla; Ad Amburgo lo capiscono tutti; Un saluto che molti stranieri capiscono ; Un sì che tutti capiscono ; Un sì che ormai tutti capiscono ;

