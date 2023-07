Quella op sorse a metà del secolo scorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella op sorse a metà del secolo scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ART

Significato/Curiosita : Quella op sorse a meta del secolo scorso

a nord-ovest del paese, risale alla fine del xviii secolo e fu ampliato nel corso del secolo successivo. appartenuto fino alla metà del secolo scorso... Attivo negli anni '60 art – album di art farmer del 1961 art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da yasmina reza art – comunità non incorporata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

