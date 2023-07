Procurata per sé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procurata per sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ACCAPARRATA

Significato/Curiosita : Procurata per se

Giuseppe maria soli, che non si discostò molto dal disegno delle procuratie nuove, se non per l'attico con 14 statue di imperatori romani. al centro, nel sotoportego... Bingley e una delle sue figlie e non vuole correre il rischio di vederselo accaparrato da qualche altra vicina. il signor bennet, nonostante l'apparente reticenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023



