Pendono dai soffitti delle grotte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pendono dai soffitti delle grotte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : STALATTITI

Della grotta deriva dal termine dialettale "zinzuli", stracci, ed è dovuta alle formazioni carsiche, in particolare stalattiti, che pendono dal soffitto come... Forma così la stalattite. la formazione delle grandi stalattiti richiede tempi lunghissimi, dell'ordine anche di migliaia di anni. la stalattite ha generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

