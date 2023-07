Un gigante in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gigante in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BALENA

Significato/Curiosita : Un gigante in acqua

Visitabile. un altro antico crollo ha permesso l'unione della grotta gigante con un profondo pozzo verticale attiguo, generato dall'acqua piovana in epoca più... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi balena (disambigua). il termine balena definisce, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

