World Trade Center - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: World Trade Center. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : WTC

Significato/Curiosita : World trade center

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi world trade center (disambigua). il world trade center (letteralmente, centro di commercio mondiale) di... Danneggiarono gravemente il wtc 5, il wtc 6, il wtc 7 (che in seguito crollò), e distrussero anche il marriott world trade center (wtc 3), già gravemente compromesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : World Trade Center : world; trade; center; Il Kevin di Waterworld ; Casa produttrice del videogioco world of Warcraft; Lo Stevens fra i cui successi c è Wild world ; _ Stevens, Wild world ; Kevin del film Waterworld ; Gestisce le strade ; Suonavano per le strade ; Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade ; Le strade da non lasciare; Sassosa come certe strade ; Il center che telefona; _ center , catena di negozi per il fai da te; Liquore come il center be; Il center dei telefonisti; Il center con tanti telefonisti;

Cerca altre Definizioni