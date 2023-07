Se è di telefono non si conta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è di telefono non si conta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NUMERO

Significato/Curiosita : Se e di telefono non si conta

Domenica, e che ogni sera, alle nove in punto, ovunque si trovi, telefona a casa e racconta per telefono una storia alla figlioletta, che non riesce a... numeri è frequentemente espresso attraverso il concetto di campo. un numero che esprime la dimensione di un insieme di elementi, così come un numero che... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

