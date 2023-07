Ha superato con successo l esame di maturità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha superato con successo l esame di maturità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIPLOMATO

Significato/Curiosita : Ha superato con successo l esame di maturita

con esame di maturità (spesso chiamato in alcuni paesi d'europa maturità, dal latino maturitas, in italia dall'anno scolastico 1997/1998 ufficialmente... La diplomat è un'autovettura di lusso prodotta in due generazioni dalla opel tra il 1964 e il 1977 e facente parte del gruppo cosiddetto kad (kapitän,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

