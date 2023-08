Alimento che ha superato la data di conservazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alimento che ha superato la data di conservazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCADUTO

Significato/Curiosita : Alimento che ha superato la data di conservazione

Che rappresenta la data fino alla quale un alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. la data si compone dell'indicazione... Del progetto di riferimento. orio scaduto (bagheria, 4 luglio 1966) è un attore italiano. nato a bagheria, orio scaduto ha iniziato a recitare in teatro;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Alimento che ha superato la data di conservazione : alimento; superato; data; conservazione; Un bianco alimento ; Simile al primo alimento ; Un alimento sbattuto; alimento amato dai vegani simile al cous cous; alimento per ammalati; Lo è chi ha superato gli esami; Un intelligenza che ha superato i limiti; Ha superato con successo l esame di maturità; In una gara in circuito è superato dai primi; Hanno superato tutte le eliminatorie; Tener fede alla parola data mantenere le; Casa discografica USA fondata da Ahmet Ertegün; Città delle Filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571; Validata con un apposito strumento; Azienda di biscotti e snack fondata a Morbegno; Relativo allo stato di conservazione di moto; Luogo deputato alla conservazione dei cereali; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Liquido di conservazione col cluroro di sodio; Grande struttura artificiale per la conservazione dell acqua;

Cerca altre Definizioni