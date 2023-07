Scenari narrativi futuri poco desiderabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scenari narrativi futuri poco desiderabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISTOPIE

Significato/Curiosita : Scenari narrativi futuri poco desiderabili

Essere utilizzata esclusivamente per distinguere gli stati desiderabili dagli stati non desiderabili. attraverso il concetto di utilità è invece possibile... 1921) di evgenij ivanovic zamjatin, che presenta già tutti i tratti delle distopie moderne, il mondo nuovo (brave new world, 1932) di aldous huxley, qui non...