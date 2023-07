Opera a carattere riassuntivo compendio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opera a carattere riassuntivo compendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMMARIO

Significato/Curiosita : Opera a carattere riassuntivo compendio

I vangeli apocrifi sono un eterogeneo gruppo di testi a carattere religioso che si riferiscono alla figura di gesù cristo che nel tempo sono stati esclusi... Disambiguazione – "sommario" rimanda qui. se stai cercando l'elenco ordinato delle sezioni di un documento, vedi indice (editoria). nella documentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Opera a carattere riassuntivo compendio : opera; carattere; riassuntivo; compendio; È rotta in un opera di Frida Kahlo; opera d arte che si avvale di registrazioni non solo audio; Vengono sostituiti nelle opera zioni di cataratta; opera di Puccini; Un opera zione della Polizia; Aggravio di carattere fiscale; Lo è il carattere in cui si scrivono i nomi comuni; Dà brio al carattere ; Una qualità del carattere ; Un carattere inclinato; Quadro riassuntivo ; Prospetto riassuntivo , compendio; Prospetto riassuntivo ; Succinto compendio ; compendio in uso nell antica Grecia; compendio si come un celebre storico latino; Prospetto riassuntivo, compendio ; compendio , riepilogo;

Cerca altre Definizioni