Insalata thailandese a base di papaya verde tha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insalata thailandese a base di papaya verde tha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SOMTAM

Thai phad kaphrao kai khao lam tom yum tom yam kway teow phanaeng insalata di papaya verde loi krathong loi krathong songkran songkran ^ (en) prayuth chan-ocha:... Tropicaldesignfz.net. url consultato il 17 febbraio 2015. ^ spicy papaya salad | somtam | traditional thai food, su learnthailanguage.org. url consultato il 17... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

